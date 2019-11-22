أسعار النحاس ترتفع 0.5% بعد تعليقات متفائلة بشأن اتفاق للتجارة

تعافت أسعار النحاس اليوم بعد تعليقات من رئيسي الولايات المتحدة والصين أثارت آمالا بأن أكبر اقتصادين في العالم سيبرمان اتفاق تجاريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن اتفاقا للتجارة مع الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا"، بينما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تريد إبرام اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة وتحاول تفادي حرب تجارية.

وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة 0.5 في المئة إلى 5855 دولارا للطن بعد هبطت 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات اليوم أن مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن هبطت إلى 218925 طنا، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من يونيو، وفقا لـ"رويترز".

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.3 بالمئة إلى 1739 دولارا للطن بينما صعدت عقود الزنك 0.5 بالمئة الى 2305 دولارات للطن بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر عند 2283 دولارا.

وصعدت عقود الرصاص 0.4 بالمئة لتنهي الجلسة عند 1966 دولارا للطن، بينما تراجعت عقود القصدير 0.5 بالمئة لتغلق عند 16350 دولارا للطن.