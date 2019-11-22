لدواع أمنية.. "أوبر" تتيح تسجيل المحادثات لمركباتها في البرازيل والمكسيك

كشفت شركة "أوبر" أنها ولدواع أمنية، ورفع مستوى الأمن لدى زبائنها، ستتيح إمكانية تسجيل المحادثات خلال رحلات سياراتها.

وقالت "أوبر" إنها ستوفر خدمة تسجيل المحادثات لزبائنها في البرازيل والمكسيك اعتبارا من ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها قد توسع نطاق المشروع في دول أخرى لاحقا، من دون تحديد جدول زمني لذلك بحسب سكاي نيوز.

و بفضل هذه الخاصية أو الخدمة الجديدة، يمكن للسائق أو الراكب تسجيل المحادثات بواسطة الضغط على زر خاص لهذه الغاية في التطبيق.

ثم سيطلب التطبيق من الراكب أو الزبون، عند الوصول، تقييم الرحلة، وسيتمكن عندها من الإبلاغ عن أي حادث وإرسال التسجيل الصوتي إلى المركز الرئيسي لشركة "أوبر"، وسيكون محميا برمز خاص ويتم الاحتفاظ بالتسجيل على هاتف السائق أو الراكب.

ولن يكون السائقون مخولين الاستماع للتسجيلات، نظرا لأن مفتاح الترميز سيكون في يد شركة "أوبر" وحدها، الأمر الذي يتيح وضع السائقين والركاب أمام مسؤولياتهم مع احترام الخصوصية، وفقا لما ذكرته الشركة.

وكانت هذه الخاصية قدمت في البرازيل مطلع نوفمبر بهدف تعزيز سلامة مستخدمي "أوبر"، أما في المكسيك، فتشمل هذه الخاصية استحداث زر يتيح الاتصال مباشرة بالشرطة، مع العلم أن هذه الخاصية لا تنطوي على خرق أو انتهاك لتشريعات وقوانين البلدين.

ووفقا لخبر نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، ، فإن "أوبر" تعتزم اختبار هذه الخاصية "قريبا" في الولايات المتحدة، لكن هذه الخدمة قد تطرح مشكلة في ظل التشريعات المختلفة باختلاف الولايات الأميركية في شأن ما يسمح بتسجيله من دون علم الأشخاص المشاركين في المحادثة.