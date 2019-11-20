918 مليار ريال أرباح مبقاة لـ «أرامكو» .. تغطي توزيعاتها النقدية 12.2 عام

بلغت قيمة الأرباح المبقاة "غير المخصصة" لشركة أرامكو السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2019، نحو 918.011 مليار ريال، وهي الجزء الأكبر من مجموع الأرباح المبقاة البالغة قيمتها نحو 924.011 مليار ريال.

وتقسم "أرامكو" الأرباح المبقاة بحسب نظام الشركة الأساسي إلى قسمين، أرباح مبقاة "مخصصة" وأرباح مبقاة "غير مخصصة"، علما بأن "المخصصة" لا تستخدم للتوزيعات النقدية على المساهمين وتبلغ قيمتها نحو ستة مليارات ريال.

بحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نشرة إصدار شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، تعادل الأرباح المبقاة "غير المخصصة" نحو 15.3 ضعف رأس مال الشركة البالغ نحو 60 مليار ريال، كما تعادل أيضا التوزيعات النقدية للشركة لنحو 12.2 عام، وهي التي ضمنتها "أرامكو" لمدة خمسة أعوام مقبلة تبلغ نحو 75 مليار ريال سنويا.

وبلغت قيمة الأرباح المبقاة لشركة "أرامكو" "المخصصة" و"غير المخصصة"، 637.481 مليار ريال بنهاية 2016 ونحو 721.107 مليار ريال بنهاية 2017، ونحو 926.625 مليار ريال بنهاية 2018.

ويتضح أن الأرباح المبقاة "غير المخصصة" أسهمت في نمو مجموع الأرباح المبقاة، إذ بلغت قيمتها بنهاية 2016 نحو 631.481 مليار ريال، ثم نمت إلى 715.107 مليار ريال بنهاية 2017، ثم إلى 920.625 مليار ريال بنهاية 2018.

أما الأرباح المبقاة "المخصصة" فلم تتغير قيمتها بحسب القوائم المالية المتوافرة في نشرة الإصدار منذ عام 2016 البالغة نحو ستة مليارات ريال.

وبإضافة احتياطيات "أرامكو" أرامكو المالية البالغة 1.959 مليار ريال، تبلغ بذلك قيمة احتياطيات الشركة و"أرباحها المبقاة" نحو 925.970 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ929.801 مليار ريال بنهاية 2018، مقارنة بـ726.777 مليار ريال بنهاية 2017 ومقارنة بـ637.609 مليار ريال بنهاية 2016.



*وحدة التقارير الاقتصادية