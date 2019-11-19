بفضل تفاؤل التجارة.. ارتفاع قياسي للأسهم الأمريكية

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة اليوم بفضل استمرار التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستضعان حدا لحربهما التجارية المدمرة، وذلك رغم تراجع في أسهم التجزئة بعد توقعات متشائمة من هوم ديبو وكولز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 43.54 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليفتح عند 28079.76 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.42 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3127.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 28.08 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 8578.02 نقطة، وفقا لـ"رويترز".