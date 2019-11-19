البورصة المصرية تخسر 3 مليارات جنيه ومؤشرها ينخفض 0.45 %

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 716.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 950 مليون جنيه، منها 375 مليون تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45 % لينهي التعاملات عند مستوى 14313.46 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 535.83 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 25ر0 % لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1421.38 نقطة.