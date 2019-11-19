المركزي الفلبيني يطور آليات الرقابة المصرفية

قال شوشي فوناسير نائب محافظ البنك المركزي الفلبيني إن البنك يجهز حاليا "إطار التقييم الإشرافي" الذي يستهدف تعزيز قدرة البنك على الرصد المبكر وتقييم مدى التزام البنوك بالقواعد وحسن إدارة المخاطر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوناسير قوله أمام اجتماع لغرفة بنوك الادخار الفلبينية في مانيلا إن النظام الجديد سيحل محل نظام التقييم والإشراف الحالي الذي بدأ العمل به في .2013

يذكر أن نظام التقييم والإشراف الحالي يصنف البنوك في الفلبين على أساس الكفاية الرأسمالية وجودة الأصول والإدارة والأرباح ومستوى السيولة النقدية والحساسية لمخاطر الأسواق بحسب ما نشرتة"الالمانية". في المقابل فإن النظام الجديد سيكون أكثر تركيزا على النموذج الاقتصادي للبنوك وهو ما سيؤثر على قرار البنك المركزي بشأن التدخل الإشرافي في أعمال أي بنك وعلى دورية الاختبارات التي يتم إجراؤها للبنوك للتأكد من التزامها بالقواعد المصرفية المقررة.

ووفقا لتعديل قانون البنك المركزي، فقد أصبح لديه مرونة أكبر في تحديد دورية فحص أنشطة البنوك، مقارنة بالقانون السابق الذي كان يقضي بالتفتيش على البنك مرة واحدة كل 12 شهرا.

ويتيح التعديل الجديد للبنك المركزي التفتيش على أي بنك كل عامين أو ثلاثة أعوام وفقا "للسلوك القويم" لهذا البنك.