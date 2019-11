كلمة واحدة تغير العالم .. مبادرة لتمكين الشباب

يمكن لكلمة واحدة أن تغير العالم، فلا تستهن بفكرتك والسعي إلى التمسك بها، فإن لم تؤمن بها إيمانا شديدا فلن تستطيع أن تجعل غيرك يؤمن بها"، بهذه المعاني شجعت مبادرة "ابدأ معنا" "IT STARTS WITH US" (#ISWU)، -التي شهد انطلاقتها منتدى مسك العالمي- الشباب من الجنسين على إطلاق الأفكار ومشاركتها مع الآخرين للعمل على تحقيقها.

تركز المبادرة على تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الأشخاص على إلهام الآخرين، سواء بفكرة أو عمل أو مجرد كلمة، للمشاركة في تحقيق المهمة المتمثلة في جذب 50 مليون شخص لتغيير العالم نحو الأفضل.

تستند آلية الفكرة إلى مبدأ تشجيع ومؤازرة من هم حولنا لإقناع أنفسهم ومن ثم إقناع غيرهم بكونهم يستطيعون أن يحدثوا فرقا في مستقبلنا، ويلهموا الآخرين لفعل الشيء ذاته، ما سيشكل سببا قويا لإحداث التغيير في عالمنا.

ويعد #ISWU شراكة يدعمها منتدى مسك العالمي، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، وتهدف بحلول عام 2030 إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، مثل القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاهية، وجودة التعليم، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

ويهدف منتدى مسك العالمي -الذي أطلقت نسخته الرابعة أمس الأول - إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة، وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.