كأس السوبر الإسباني في السعودية لـ 3 سنوات قابلة للتجديد لـ 3 إضافية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة لنهائيات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لثلاث إضافية، وذلك وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني لكرة القدم ليصبح إجمالي مدة الاتفاقية 6 سنوات في حال اتفقت الأطراف على التجديد، حيث كشفت الهيئة في بيانها الصادر اليوم عن أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة"، سيستضيف نسخة 2020 بطريقة المربع الذهبي التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة أربعة أندية إسبانية هي ، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا ، وذلك خلال أيام 8 و 9 و 12 يناير 2020م.

وجرت مراسم القرعة لهذه النسخة اليوم في حفل كبير احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، و الأمير منصور بن خالد الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس ، ومدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد إيميليو بوتراغينيو ، إضافة إلى مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة غييرمو أمور ، ورئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو ، ورئيس نادي فالنسيا أنيل مورثي ، إضافة إلى ممثلي الاتحادات المحلية والإعلام الإسباني وعدد من نجوم الكرة الإسبانيّة ، يأتي في مقدمتهم لاعب ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس ، ونجم برشلونة بوسكيتس ، ولاعب أتلتيكو مدريد ساؤول ، وأخيرًا لاعب نادي فالنسيا غايا .

وجاءت نتائج قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني لنسخة 2020 التي ستقام على ملعب "الجوهرة" بجدة، على النحو الآتي:

1- ريال مدريد Vs فالنسيا (الأربعاء 8 يناير 2020م).

2- برشلونة Vs أتلتيكو مدريد (الخميس 9 يناير 2020م).

3- النهائي : الفائز من 1 Vs الفائز من 2 (الأحد 12 يناير 2020م).

وعبّر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، عن سعادته باستضافة المملكة لهذه البطولة التاريخية والعريقة، وباستضافة 4 من أعرق الأندية الإسبانية ، حيث قال: "نسعد في المملكة العربية السعودية باستضافة نهائيات كأس السوبر الإسباني لثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث إضافية، ونرحب بعشاق كرة القدم في العالم بداية بالنسخة المقبلة في يناير 2020، التي ستشهد إقامة البطولة بنظام جديد يقام لأول مرة في تاريخ البطولة، وواثقون بإذن الله من نجاح هذه البطولة نظير مشاركة 4 من أكبر الأندية الإٍسبانية التي تمتلك شعبية كبيرة لدينا في السعودية على وجه الخصوص، كما أن استضافة المملكة لأحداث عالمية كهذه لم تكن لتحدث لولا الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ".

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم : "فخور وسعيد بتوقيع اتفاقية استضافة المملكة لنهائيات كأس السوبر الإسباني، ونعتز بنقل خبرات الكرة الإسبانية إلى المنطقة، وسنسعى جاهدين لتقديم كل ما نستطيع لإنجاح هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع اتحاد القدم السعودي، ومنها إقامة ورش عمل ودورات لتطوير المدربين والحكام، وإقامة مباريات ودية بين المنتخبات والأندية وبرامج تطوير الفئات السنية في الصيف، وبرامج معايشة مدربين وتطوير كوادر إدارية".

يشار إلى أن استضافة المملكة لنهائيات كأس السوبر الإسباني يأتي ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، وهي امتداد لاستضافة مجموعة من البطولات والمناسبات الرياضية العالمية في الفترة القريبة المقبلة، حيث سيشهد موسم الدرعية إقامة أربع بطولات كبرى: سباق الفورمولا إي الدرعية، نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، كأس الدرعية للتنس، ومهرجان الدرعية للفروسية.