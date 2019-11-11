البورصة المصرية تغلق على خسارة مع تباين مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسائر قدرها 300 مليون جنيه ليصل إلى 737 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه بحسب ما ذكرت "واس".

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على تراجع قدره 0.18% ليسجل 14769.95 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.73% لينهي التعاملات عند مستوى 551.43 نقطة، وارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 0.18% ليبلغ مستوى 1462.21 نقطة.