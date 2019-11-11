"تهامه" تخسر 8.7 مليون ريال في 3 أشهر.. الخسائر المتراكمة 24.6 % من رأس المال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة تحقيق صافي خسارة في الربع الثاني بلغ 8.7 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من 2018 الذي حققت فيه صافي ربح بلغ 0.08 مليون ريال

فيما بلغ صافي الخسارة في الـ 6 أشهر 7.3 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 1.1 مليون ريال.

وبلغت خسارة السهم في الـ 6 أشهر 0.92 ريال مقارنة بربح 0.2 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.



اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 24.6 % من رأس المال

منا جانبها أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و التسويق القابضة عن بلوغ خسارها المتراكمة 24.6 % من رأس المال والبالغ 75.000.000 ريال سعودي وذلك بحسب القوائم المالية للربع الثانى من عام 2019م. وقالت إن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 18,430,025, ونسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % 24.6



وقالت الشركة: "الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر يرجع إلى تحقيق خسائر من نتائج أعمال الشركات الزميلة خلال الفترة، إضافة إلى إنخفاض إيرادات قطاع الإعلان والإنتاج خلال الربع الثاني، و تأثر الشركة بموسمية إيرادات قطاع التوزيع".

وسيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.