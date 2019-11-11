أرامكو تحصل على 7 إعفاءات لعملية الطرح الأولي في سوق الأسهم المحلية

حصلت شركة أرامكو على سبعة إعفاءات من بعض المتطلبات النظامية التي تتعلق غالبيتها بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، في عملية الطرح الأولي في السوق المحلية.

بحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"، تأتي أهم هذه الإعفاءات فيما يتعلق بالإفصاح عن نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ونسبة الأسهم المطروحة من رأسمال الشركة في نشرة الإصدار، كذلك الإعفاء من بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ذلك بالسماح بطرح متزامن للمؤسسات والأفراد، إضافة إلى الإعفاء من مدة نشر "نشرة الإصدار" من 14 يوما إلى نحو ثمانية أيام تقويمية.

أولا: إعفاء من الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعية (7) والفقرة الفرعية (8) من الفقرة (4) والفقرة الفرعية (2) من الفقرة (23) من (أ) الملحق (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فيما يتعلق بالإفصاح عن نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ونسبة الأسهم المطروحة من رأسمال الشركة في نشرة إصدار الشركة، على أن يتم الإفصاح عن الحد الأعلى لنسبة الأسهم المطروحة في أي من المستندات المؤيدة لطلب التسجيل والطرح المحددة في الفقرة (أ) من المادة (29) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وكذلك إعفاء من الالتزام بأحكام الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من قواعد الإدراج، فيما يتعلق بالحد الأدنى من نسبة ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب كشرط لإدراج الأسهم.

ثانيا: إعفاء من الالتزام بأحكام الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات (ب) المستمرة، فيما يتعلق بمتطلب تقديم تقرير العناية المهنية اللازمة القانوني إلى الهيئة على أن يقوم المستشار القانوني لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة (23) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات للهيئة بما يتوافق مع هذا الإعفاء.

ثالثا: إعفاء من الفقرة (أ) من البند "ثالثا" من تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ذلك بالسماح بطرح متزامن للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد، وكذلك الإعفاء من الالتزام بالقيود الواردة في الفقرة (د) من البند (ثالثا) من التعليمات المذكورة، بحيث يسمح بأن تزيد المدة الزمنية المحددة لبناء سجل الأوامر على (14) يوما تقويميا بحيث تصبح 18 يوما تقويميا.

رابعا: إعفاء من الالتزام بالقيد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (34) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحيث يسمح أن تكون مدة نشر هذه النشرة والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة تقل عن (14) يوما قبل بداية الطرح، بحيث تكون مدة النشر هذه ثمانية أيام تقويمية.

خامسا: إعفاء من الالتزام بتعريف "طرف ذو علاقة" الوارد في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة واستبداله بالتعريف (هـ) التالي لغايات الإفصاح عن العقود والتعاملات الجوهرية مع الأطراف ذوي العلاقة في النشرة مثل كبار المساهمين في المصدر، والشركات التابعة للمصدر التي يتعامل معها على أساس تفضيلي، باستثناء الشركات التابعة المملوكة من قبل المصدر، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركات التابعة للمصدر، باستثناء الشركات التابعة المملوكة بالكامل من قبل المصدر، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمساهمين الكبار في المصدر، وأي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في الفقرات (1) أو (3) أو (4) أو (5) أعلاه، وأي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات (1) أو (3) أو (4) أو (5) أو (6) أعلاه.

سادسا: إعفاء من الالتزام بإرفاق القوائم المالية المراجعة للمصدر لعام 2016 في هذه النشرة والإعفاء من الالتزام بإتاحة القوائم المالية السنوية المراجعة للمصدر لعام 2016 للمعاينة وفقا لمطلب الفقرة (5) من القسم (25) من الملحق (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

سابعا: السماح للمساهم الكبير "أي المساهم البائع" بالتصرف في أسهمه خلال فترة الحظر وفق الالتزامات الواردة في القسم 18 – 7 "فترة الحظر" من هذه النشرة استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة الـ70 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وبما لا يخل بأي متطلبات نظامية ذات علاقة.



*وحدة التقارير الاقتصادية