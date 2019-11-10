ارتفاع قيمة الصفقات العقارية 3.2 % بعد أسبوعين من الانخفاض

استعادت السوق العقارية المحلية وتيرة النمو بصورة محدودة بعد أسبوعين من الانخفاض، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.7 مليار ريال. وقد تباين أداء السوق العقارية على مستوى القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 6.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، لتستقر بدورها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 3.2 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 11.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 2.3 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 596 مليون ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 9.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 6673 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 9.5 في المائة، ليستقر عند 7026 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما -سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه- استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره “انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات” من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة أعوام، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 35.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 37.5 في المائة، لتستقر عند 14.1 مليون متر مربع خلال الأسبوع.



متوسط أسعار الأراضي السكنية

سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغت نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1023 ريالا للمتر المربع “1031 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي”.

وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران أعلى نمو في المتوسط السنوي بنسبة 58.4 في المائة “978 ريالا للمتر المربع”، فيما جاءت الخبر الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 17.6 في المائة “1102 ريال للمتر المربع”. وبالنسبة إلى المدن الكبرى “الرياض، جدة، والدمام”، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.8 في المائة “1533 ريالا للمتر المربع”، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 14.6 في المائة “1184 ريالا للمتر المربع”، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 2.5 في المائة “1511 ريالا للمتر المربع”.



متوسط أسعار الفلل السكنية

سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغت نسبته 3.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة “1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي”.

وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة أعلى نمو في المتوسط بنسبة 35.6 في المائة “1.6 مليون ريال للفيلا”، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 19.6 في المائة “819 ألف ريال للفيلا”. أما على مستوى المدن الكبرى “الرياض، جدة، والدمام”، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 3.8 في المائة “1.05 مليون ريال للفيلا”، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 15.2 في المائة “991 ألف ريال للفيلا”.



متوسط أسعار الشقق السكنية

سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من العام الجاري، ارتفاعا بلغت نسبته 3.9 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 458 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة “441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي”. وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل المدينة المنورة أعلى نمو في المتوسط بنسبة 11.3 في المائة “525.2 ألف ريال للشقة”، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 12.3 في المائة “354.6 ألف ريال للشقة”. وعلى مستوى المدن الكبرى “الرياض، جدة، والدمام”، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 7.9 في المائة “485.6 ألف ريال للشقة”، وانخفاضه في جدة بنسبة 0.6 في المائة “464.8 ألف ريال للشقة”.