ارتفاع إنفاق المستهلكين رغم تراجع الأجور في اليابان

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن الأجور الشهرية في البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، لكن متوسط إنفاق الأسر اليابانية قفز بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 300 ألف و 609 ين ( ألفين و 753 دولارا).

وقالت الحكومة إن الزيادة في الإنفاق نتجت عن زيادة في الطلب في اللحظات الأخيرة قبل زيادة ضريبة الاستهلاك.

ومقارنة بالعام الماضي، انخفض الدخل الشهري المعدل حسب التضخم بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 457 ألف و 427 ين في سبتمبر الماضي، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10 بالمئة في أول أكتوبر الماضي بدلا من 8 بالمئة على الرغم من عدم تحقيق نمو اقتصادي قوي منذ تولي أبي منصبه في ديسمبر عام 2012 .

ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 1.3 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو في ثالث نمو فصلي على التوالي.