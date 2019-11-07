"المراكز العربية" تعتزم إصدار صكوك دولية إسلامية بالدولار

أعلنت شركة المراكز العربية عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار وذلك لأغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة بما في ذلك إعادة تمويل بعض التسهيلات الحالية. ووسيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناء على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية. وسيخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. كما تجدر الإشارة إلى أن أي طرح للصكوك سيكون مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.