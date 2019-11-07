البنك الأول و«ساب» يتعاونان مع «جمعية النهضة» لزيادة الوعي المالي بين السيدات السعوديات

كجزء من استراتيجية زيادة الوعي المالي على مستوى المملكة، وقع البنك الأول و«ساب» ـ البنكان المندمجان حديثا - اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة لتمكين المرأة.

وبموجب الاتفاقية يقدم البنك الأول و"ساب" دعما بمبلغ 650 ألف ريال لتمويل مشروع "خزنة" الذي تنظمه جمعية النهضة الخيرية وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل للسيدات السعوديات ذوات الدخل المنخفض، لتعلم المهارات الأساسية لإدارة المال. وستغطي ورش العمل عددا من الموضوعات مثل رسم خطة جيدة للادخار وإدارة ميزانية الأسرة واكتساب عادات الإنفاق والادخار الإيجابية. وستتوسع ورش العمل لتشمل أفراد الأسرة من الذكور لأجل ضمان انتهاج أسلوب متماسك لإدارة الاحتياجات المالية العائلية.

وبهذه المناسبة قالت رشا التركي - الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة الخيرية، "جمعية النهضة مستمرة في دعم المرأة مع توسع مشاركتها في المجتمع، وهدفنا هو تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من السيدات مع العمل على تأسيس أفضل الممارسات، ولذا من الضروري إيجاد دعم من المؤسسات التي تشاركنا رؤيتنا في توفير مجتمع أفضل. إن تدريب النساء ذوات الدخل المنخفض على إدارة أموالهن يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة كما يمكنهن من تحسين أوضاعهن المالية الحالية إضافة إلى اكتساب عادات مالية إيجابية لأطفالهن. نحن نتشرف بدعم البنك لجهودنا في رفع التوعية المالية كمهارة أساسية للمزيد من الأسر السعودية".

يذكر أن جمعية النهضة منظمة غير ربحية تأسست عام 1963 تعمل على تمكين المرأة السعودية اقتصاديا واجتماعيا، وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية الهادفة. وفي حزيران (يونيو) من عام 2019 حصلت جمعية النهضة رسميا على الصفة الاستشارية منظمة غير حكومية معتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.