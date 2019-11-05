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الطاقة- النفط

"أدنوك" تحدد سعر أكتوبر لخام مربان عند 63.60 دولار

"الاقتصادية" من الرياض

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر من خامها القياسي مربان عند 63.60 دولار للبرميل. وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار للبرميل: أكتوبر سبتمبر التغير مربان 63.60 65.20 -1.60 أم اللولو 63.90 65.40 -1.50 داس 62.90 64.60 -1.70 زاكوم العلوي 62.25 63.65 -1.40 بحب ما ذكرت "رويترز".

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