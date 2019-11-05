الكاميرون يوقع قروضًا بنحو 55 مليون دولار

وقع الرئيس الكامروني بول بيا مرسومًا يقضي بإبرام اتفاقات قرض بنحو 55 مليون دولار لفائدة مشاريع تنموية مع ثلاث مؤسسات مالية دولية وعربية.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن قرضًا أولاً بقيمة 28 مليون دولار سيمنحه الصندوق الدولي للزراعة لفائدة مشاريع زراعية ورعوية يتوقع أن تصل إلى ما يقارب 5 آلاف مشروع.

كما يمنح الصندوق الكويتي للتنمية قرضًا بـ 15 مليون دولار لبناء وصلة من طريق جديد يبلغ طولها نحو 200كيلومترا .

وفي الإطار نفسه يمنح صندوق أبوظبي للتنمية قرضًا لنفس الغرض بقيمة 12 مليون دولار.

