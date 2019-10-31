انتاج النفط الأمريكي يقفز 599 ألف برميل إلى 12.365 مليون برميل في أغسطس

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن انتاج النفط الخام في الولايات المتحد ارتفع بمقدار 599 ألف برميل يوميا إلى 12.365 مليون برميل يوميا في أغسطس مدعوما بقفزة 30 في المائة في الانتاج من خليج المكسيك.

ووفقا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زاد الانتاج في خليج المكسيك 469 ألف برميل يوميا في أغسطس آببينما ارتفع الانتاج في تكساس 98 ألف برميل يوميا وفي نورث داكوتا 28 ألف برميل يوميا.