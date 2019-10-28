البلاديوم يقفز إلى 1800 دولار.. والذهب يهبط مع صعود الأسهم الأمريكية

قفز البلاديوم اليوم الاثنين ليبلغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى على الإطلاق، مواصلا مسيرة مكاسب قياسية أوقد شرارتها نقص حاد في المعروض، بينما نزل الذهب حوالي واحد بالمئة على خلفية تفاؤل حيال اتفاق أمريكي صيني قاد الأسهم لذروة جديدة.

وفي الساعة 1518 بتوقيت جرينتش، كان البلاديوم مرتفعا 2.1 بالمئة إلى 1799.59 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند 1804.08 دولار.

وصعد المعدن حوالي 43 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وقال تاي ونج، مدير تداول مشتقات العقود الصناعية والنفيسة في بي.إم.أو "هناك ببساطة نقص كؤود ومتواصل في المعدن.

"الصعود القوي ينبئ بتصحيح عند مرحلة ما لكن التوقعات قوية. البلاديوم قد يسجل حتى ألفي دولار العام القادم؛ بل وربما أعلى، لكن المسار لن يكون سلسا على الأرجح."

وأظهر استطلاع لرويترز أن البلاديوم سيحافظ على علاوته السعرية فوق البلاتين في العام المقبل بسبب النقص الكبير في الإمدادات. وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.73 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.8 بالمئة إلى 1492.43 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1494.90 دولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، وبالأخص المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذ لامس ذروة، بفعل تقدم محادثات التجارة وأرباح أقوى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يتوقع أن يوقع جزءا كبيرا من اتفاق التجارة مع الصين قبيل الموعد المقرر بعد أن أكد مسؤولون من كلا البلدين أنهم "قريبون من وضع اللمسات الأخيرة"على أجزاء من الاتفاق يوم الجمعة.

يرقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 29 و30 أكتوبر تشرين الأول الذي من المتوقع بشكل كبير أن يخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وهبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.87 دولار للأوقية.