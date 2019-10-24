تراجع الدخل التشغيلي لأكبر شركة كيماويات في العالم 24 %

تراجع الدخل التشغيلي لـ"باسف" الألمانية 24 في المائة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، إذ ضغطت الضبابية التي تكتنف الخلافات التجارية على أسعار تتعلق بالبتروكيماويات الأساسية ومكونات الفوم الخاصة بالشركة.

وقالت "باسف"، أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث المبيعات، "إن الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب، المعدلة في ضوء بنود استثنائية، نزلت إلى 1.1 مليار يورو "1.2 مليار دولار"، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات السوق".

بحسب "رويترز"، أوضح مارتن برودرمولر الرئيس التنفيذي "النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على نشاطنا، علاوة على ذلك، هناك ضبابية حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، تلك الأحداث تعمل كمثبط للاقتصاد".

بموجب خطة جارية لتعزيز الخفض في التكاليف إلى معدل سنوي ملياري يورو بحلول 2021، ذكرت "باسف" أن خفض التكاليف سيكون عند نحو 500 مليون يورو في 2019.