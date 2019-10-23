تباين الأسواق الأمريكية .. وارتفاع سهم "بوينج" يعوض إعلان أرباح ضعيفة

تباينت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم مع ارتفاع سهم "بوينج" بعد تأكيد الجدول الزمني لعودة طرازها 737 ماكس إلى الخدمة، في مقابل خسائر من "كاتربلر" و"تكساس إنسترومنتس"، التي هبط سهمها بفعل توقعات ضعيفة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 47.14 نقطة بما يعادل 0.18 في المائة ليصل إلى 26835.24 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 1.98 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 2994.01 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 14.06 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 8090.24 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية مع مراقبة مستجدات "بريكست" في الوقت الذي تعرض فيه قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء تحذير صادر عن "تكساس انسترومنتس" بشأن تباطؤ القطاع عالميا، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة. وزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0.7 في المائة، وصعد مؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة، بينما هبط مؤشر كاك الفرنسي 0.08 في المائة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأعلى مستوى في عام، بدعم من مكاسب حققها قطاع صناعة الأدوية بفضل ارتفاع قوي لشركة إيساي، على الرغم من أن الأداء الضعيف للأسهم المرتبطة بالرقائق كبح المكاسب بعد نتائج مخيبة للتوقعات من "تكساس انسترومنتس".

وأضاف مؤشر نيكاي 0.3 في المائة ليغلق عند 22625.38 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة ليغلق عند ذروة عشرة أشهر ونصف الشهر البالغة 1638.14 نقطة.