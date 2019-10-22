"الآسيوي" يوقف لاعب السد القطري عبدالكريم حسن 5 أشهر

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا يقضي بإيقاف عبدالكريم حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري لمدة خمسة أشهر، تطبق في كل المنافسات الآسيوية على مستوى الأندية، إضافة إلى الإيقاف التلقائي الذي يطبق اليوم الثلاثاء في مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتأتي قرارات اللجنة بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في مباراة الذهاب أمام الهلال، التي أقيمت في الدوحة وانتهت بفوز الهلال 4 - 1 حيث اعتدى عبد الكريم حسن على الحكم الدولي العماني أحمد الكاف عبر دهس قدمه واحتجاجه العنيف على منحه إنذار واحتساب ضربة مباشرة ضده في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وفرضت اللجنة غرامة قيمتها خمسة ألاف دولار على اللاعب يتم دفعها خلال 30 يوما إضافة إلى إنذاره بعقوبة مضاعفة في حال تكرار ذلك السلوك. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم حسم كان قد أوقف 3 مباريات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في نوفمبر 2016 إثر طرده خلال مباراة أمام منتخب إيران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بسبب السلوك العنيف.