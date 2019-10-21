زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب إيران

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز جنوب إيران اليوم الاثنين. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان قرب بلدة كوخرد في إقليم هرمزجان. ولم تذكر الوكالة معلومات عن ضحايا محتملين أو أضرار مادية.
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