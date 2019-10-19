توصية حكومية ألمانية بالمتصفح "الأكثر أمانا"

قال المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات، "إن متصفح "فايرفوكس" كان الوحيد الذي نال درجات تقييم مرتفعة خلال المراجعة الأخيرة التي أجراها المكتب، لدراسة متصفحات "الإنترنت" الأكثر أمانا".

وتفوق الإصدار "فايرفوكس 68" على متصفحات "جوجل كروم 76" ومايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11 ومايكروسوفت إيدج 44.

لم تشمل اختبارات المكتب الألماني متصفحات شهيرة أخرى، مثل سافاري وأوبرا وبراف، وفق ما ذكر موقع "زد دي نت".

واعتمد المكتب في مراجعته على بعض الإرشادات التفصيلية التي نشرها الشهر الماضي، التي يقدمها إلى الوكالات الحكومية والشركات، لإرشادهم إلى المتصفحات الآمنة.

وكانت شركة "مايكروسوفت"، حذرت مستخدمي "إكسبلورر" من ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها، تمكن مخترقي الأنظمة من السيطرة على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم البرنامج.

وأوضحت الشركة أن "الثغرة الأمنية تستهدف الذاكرة بطريقة تجعل منفذ الاختراق قادرا على زراعة برمجية خبيثة في ملفات المستخدم الحالي، وفي حال دخول المستخدم بصلاحيات كاملة، يصبح المخترق قادرا على التحكم في النظام كاملا"، وفق ما نقل موقع "ماشابل" المتخصص في الأخبار التقنية.

تقود الثغرة المستخدم إلى زيارة موقع إلكتروني يتيح لمخترق النظام تنزيل برامج أو تعديل وحذف الملفات المخزنة على "الكمبيوتر الضحية"، وإنشاء حسابات جديدة بصلاحيات كاملة.

يعود الفضل في اكتشاف هذه الثغرة الخطيرة إلى مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ"جوجل"، علما بأنها لا تعد المرة الأولى التي يعاني فيها "إكسبلورر" ثغرات أمنية.