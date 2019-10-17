"أوبك+": الإلتزام بالتخفيضات في سبتمبر بلغ 236%

قالت مصادر بأوبك إن اللجنة الفنية المشتركة التي تراقب تنفيذ إتفاق عالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، توصلت إلى أن نسبة الإلتزام بالتخفيضات الإنتاجية في سبتمبر بلغت 236 في المئة.

وأضافت المصادر أن اللجنة، التي اجتمعت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم، ناقشت إلتزاما ضعيفا بالتخفيضات من نيجيريا والعراق العضوين في أوبك، وفقا لـ"رويترز".

وقالت المصادر إن الإلتزام من جانب أوبك كان أعلى من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، مدفوعا بهبوط في إنتاج الخام عقب هجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر.