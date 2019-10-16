الذهب يستقر عند 1481 مع تراجع الأسهم بفعل توترات "بريكست"

استقر الذهب اليوم بعد أن كان قد تراجع بحوالي 1 بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تراجعت الأسهم الأوروبية بفعل الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ البلاديوم مستوى مرتفعا جديدا بسبب شح الإمدادات.

وبحلول الساعة 1209 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1481.05 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1484.80 دولار للأوقية، وفقا لـ"رويترز".

وبدأت الأسهم الأوروبية منخفضة وتراجع الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع استئناف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا محادثات في بروكسل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1749.91 دولار للأوقية، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسيا عند 1751.08 دولار في وقت سابق.

وصعد المعدن، الذي يُستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات الضارة، حوالي 39 بالمئة منذ بداية العام الجاري بسبب أزمة مستمرة في الإمدادات.

وتراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.25 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 877.31 دولار.