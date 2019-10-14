"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها على انخفاض مع انحسار التفاؤل بشأن اتفاق التجارة

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض بفعل مؤشرات على محادثات صعبة في المستقبل قبل إبرام اتفاق تجاري جزئي محتمل مع الصين أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة.

وبحسب ما ذكرت "رويترز" فإن مؤشر داو جونز الصناعي تراجع 50.16 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 26766.43 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2965.81 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.69 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 8044.35 نقطة.