35 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 775.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 35 صفقة خاصة بنحو 775.8 مليون ريال على نحو 21.6 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7590 نقطة، حيث تراجع السوق بنحو 40 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.4 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 90.7 مليون سهم.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة التعاونية 71.50 189,285 13,533,878 التعاونية 71.50 60,715 4,341,123 بترو رابغ 19.46 170,000 3,308,200 بنك البلاد 23.14 390,000 9,024,600 مصرف الراجحي 58.00 1,912,800 110,942,400 بنك الرياض 22.46 1,873,800 42,085,548 التعاونية 75.50 95,400 7,202,700 مصرف الإنماء 20.20 1,147,800 23,185,560 بوبا العربية 106.00 43,400 4,600,400 التموين 85.00 63,000 5,355,000 المتقدمة 47.35 166,400 7,879,040 السعودي الفرنسي 29.40 847,000 24,901,800 سافكو 79.60 260,400 20,727,840 إعمار 9.20 595,800 5,481,360 جرير 155.20 91,800 14,247,360 كهرباء السعودية 20.32 1,301,200 26,440,384 بنك الجزيرة 12.86 625,200 8,040,072 معادن 42.20 638,600 26,948,920 ينساب 53.30 351,200 18,718,960 التصنيع 12.68 510,800 6,476,944 سبكيم العالمية 16.50 562,000 9,273,000 البنك الأهلي 42.15 1,873,800 78,980,670 كيان 9.95 1,147,800 11,420,610 الاتصالات 100.00 624,600 62,460,000 المراعي 46.60 390,400 18,192,640 اتحاد الاتصالات 23.46 589,000 13,817,940 سامبا 26.00 1,530,200 39,785,200 اسمنت السعودية 63.20 116,600 7,369,120 دار الأركان 11.70 828,800 9,696,960 بنك ساب 29.40 577,400 16,975,560 مجموعة صافولا 27.50 408,600 11,236,500 سابك 88.30 1,171,000 103,399,300 المجموعة السعودية 21.60 343,200 7,413,120 البلاد 23.14 43,500 1,006,590 بترو رابغ 19.46 69,927 1,360,779



















































































































