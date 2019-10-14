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أسواق الأسهم- السعودية

35 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 775.8 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

 شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 35 صفقة خاصة بنحو 775.8 مليون ريال على نحو 21.6 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7590 نقطة، حيث تراجع  السوق بنحو 40 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.4 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 90.7 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

التعاونية

71.50

189,285

13,533,878

التعاونية

71.50

60,715

4,341,123

بترو رابغ

19.46

170,000

3,308,200

بنك البلاد

23.14

390,000

9,024,600

مصرف الراجحي

58.00

1,912,800

110,942,400

بنك الرياض

22.46

1,873,800

42,085,548

التعاونية

75.50

95,400

7,202,700

مصرف الإنماء

20.20

1,147,800

23,185,560

بوبا العربية

106.00

43,400

4,600,400

التموين

85.00

63,000

5,355,000

المتقدمة

47.35

166,400

7,879,040

السعودي الفرنسي

29.40

847,000

24,901,800

سافكو

79.60

260,400

20,727,840

إعمار

9.20

595,800

5,481,360

جرير

155.20

91,800

14,247,360

كهرباء السعودية

20.32

1,301,200

26,440,384

بنك الجزيرة

12.86

625,200

8,040,072

معادن

42.20

638,600

26,948,920

ينساب

53.30

351,200

18,718,960

التصنيع

12.68

510,800

6,476,944

سبكيم العالمية

16.50

562,000

9,273,000

البنك الأهلي

42.15

1,873,800

78,980,670

كيان

9.95

1,147,800

11,420,610

الاتصالات

100.00

624,600

62,460,000

المراعي

46.60

390,400

18,192,640

اتحاد الاتصالات

23.46

589,000

13,817,940

سامبا

26.00

1,530,200

39,785,200

اسمنت السعودية

63.20

116,600

7,369,120

دار الأركان

11.70

828,800

9,696,960

بنك ساب

29.40

577,400

16,975,560

مجموعة صافولا

27.50

408,600

11,236,500

سابك

88.30

1,171,000

103,399,300

المجموعة السعودية

21.60

343,200

7,413,120

البلاد

23.14

43,500

1,006,590

بترو رابغ

19.46

69,927

1,360,779


































 

 

 
 























 
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