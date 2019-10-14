35 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 775.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 35 صفقة خاصة بنحو 775.8 مليون ريال على نحو 21.6 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7590 نقطة، حيث تراجع السوق بنحو 40 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.4 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 90.7 مليون سهم.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
التعاونية
|
71.50
|
189,285
|
13,533,878
|
التعاونية
|
71.50
|
60,715
|
4,341,123
|
بترو رابغ
|
19.46
|
170,000
|
3,308,200
|
بنك البلاد
|
23.14
|
390,000
|
9,024,600
|
مصرف الراجحي
|
58.00
|
1,912,800
|
110,942,400
|
بنك الرياض
|
22.46
|
1,873,800
|
42,085,548
|
التعاونية
|
75.50
|
95,400
|
7,202,700
|
مصرف الإنماء
|
20.20
|
1,147,800
|
23,185,560
|
بوبا العربية
|
106.00
|
43,400
|
4,600,400
|
التموين
|
85.00
|
63,000
|
5,355,000
|
المتقدمة
|
47.35
|
166,400
|
7,879,040
|
السعودي الفرنسي
|
29.40
|
847,000
|
24,901,800
|
سافكو
|
79.60
|
260,400
|
20,727,840
|
إعمار
|
9.20
|
595,800
|
5,481,360
|
جرير
|
155.20
|
91,800
|
14,247,360
|
كهرباء السعودية
|
20.32
|
1,301,200
|
26,440,384
|
بنك الجزيرة
|
12.86
|
625,200
|
8,040,072
|
معادن
|
42.20
|
638,600
|
26,948,920
|
ينساب
|
53.30
|
351,200
|
18,718,960
|
التصنيع
|
12.68
|
510,800
|
6,476,944
|
سبكيم العالمية
|
16.50
|
562,000
|
9,273,000
|
البنك الأهلي
|
42.15
|
1,873,800
|
78,980,670
|
كيان
|
9.95
|
1,147,800
|
11,420,610
|
الاتصالات
|
100.00
|
624,600
|
62,460,000
|
المراعي
|
46.60
|
390,400
|
18,192,640
|
اتحاد الاتصالات
|
23.46
|
589,000
|
13,817,940
|
سامبا
|
26.00
|
1,530,200
|
39,785,200
|
اسمنت السعودية
|
63.20
|
116,600
|
7,369,120
|
دار الأركان
|
11.70
|
828,800
|
9,696,960
|
بنك ساب
|
29.40
|
577,400
|
16,975,560
|
مجموعة صافولا
|
27.50
|
408,600
|
11,236,500
|
سابك
|
88.30
|
1,171,000
|
103,399,300
|
المجموعة السعودية
|
21.60
|
343,200
|
7,413,120
|
البلاد
|
23.14
|
43,500
|
1,006,590
|
بترو رابغ
|
19.46
|
69,927
|
1,360,779
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