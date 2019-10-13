الشباب للنصر: البيانات لا تجلب البطولات

طالبت إدارة نادي الشباب نظيرتها في النصر بإبعادها عن أي أزمة تخصها وعدم إقحامها في مشكلاتها، وحلها بعيدا عنهم، مؤكدا أن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات.

‏وكانت إدارة الشباب قد أصدرت بيانا ردا على ما ورد من النصراويين باتهام لاعبيهم بالخشونة المتعمدة خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جاء فيه "اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة النصر الذي يتهم فيه لاعبي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم، فما تحدثم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة".

وأضاف "ما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة) وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم "أمرابط، الغنام، وحمدالله".

وتابع "إننا إذ نشيد بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريقنا وبالأخص محمد سالم الذي لعب مباراة كبيرة وبروح رياضية عالية، ونطالبهم جميعا بأن يلعبوا جميع المباريات بهذه الروح والقوة والتنافس نفسها، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون".

وختاما، "نؤكد للإخوة في إدارة نادي النصر أن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد الشباب في أي أزمة تخصهم وعدم إقحامه بمشكلاتهم، وحلها بعيدا عنا".