الروضان: نشوة الفوز توقفت

أبان زهير الروضان مدير كرة القدم في الحزم، أن توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جاء في فترة نشوة عقب تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، مشيرا إلى أنه قد يؤثر سلبيا فيه ويتضرر، وهذا ما أبلغوه اللاعبين في أول تدريب بعد الراحة التي منحت لهم بعد الاتحاد في الجولة السادسة. يشار إلى أن الحزم يحتل المركز الخامس بـ (10 نقاط)، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام كل من الاتحاد 2 / 1 في الجولة السادسة، وقبلها على ضمك 4 / 0، والنصر 1 / 0، فيما تعادل مع مع التعاون 1/1، وخسر أمام الفيحاء 1 / 2، والاتفاق 0 / 6.

وأضاف الروضان "يجب أن ينصب تفكيرنا من الآن على مباراتنا المقبلة مع الفيصلي في الجولة السابعة، لقد استغللنا فترة التوقف بتكثيف التدريبات ومعالجة الأخطاء ولعب مباراة ودية مع التعاون لتحقيق الهدف المرسوم منذ بداية الموسم، أن نكون ضمن فرق الوسط في سلم الترتيب، وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعمل والتركيز وتضافر الجهود من الجميع".