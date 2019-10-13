الروضان: نشوة الفوز توقفت

أبان زهير الروضان مدير كرة القدم في الحزم، أن توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جاء في فترة نشوة عقب تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، مشيرا إلى أنه قد يؤثر سلبيا فيه ويتضرر، وهذا ما أبلغوه اللاعبين في أول تدريب بعد الراحة التي منحت لهم بعد الاتحاد في الجولة السادسة. يشار إلى أن الحزم يحتل المركز الخامس بـ (10 نقاط)، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام كل من الاتحاد 2 / 1 في الجولة السادسة، وقبلها على ضمك 4 / 0، والنصر 1 / 0، فيما تعادل مع مع التعاون 1/1، وخسر أمام الفيحاء 1 / 2، والاتفاق 0 / 6.
وأضاف الروضان "يجب أن ينصب تفكيرنا من الآن على مباراتنا المقبلة مع الفيصلي في الجولة السابعة، لقد استغللنا فترة التوقف بتكثيف التدريبات ومعالجة الأخطاء ولعب مباراة ودية مع التعاون لتحقيق الهدف المرسوم منذ بداية الموسم، أن نكون ضمن فرق الوسط في سلم الترتيب، وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعمل والتركيز وتضافر الجهود من الجميع".
- الدنمارك أكبر منتج أوروبي للنفايات .. وألمانيا الأولى في إعادة التدوير
- أزمة رفع سعر الوقود تتفاقم في الإكوادور وتضع الإصلاحات الاقتصادية على المحك
- التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية يثير شكوكا حول السرية المصرفية في سويسرا
- "أوبك": صناعة النفط على مفترق طرق .. العالم بحاجة لمزيد من الطاقة وكربون أقل
- العجز التجاري يعكر صفو العلاقات بين أكبر كتلتين سكانيتين في العالم
- ترمب ينجح في مواجهة خصومه باتفاق تجاري جزئي مهم جدا مع الصين
- تجريد «دينيس» من منصب رئيس مجلس الإدارة في «بوينج»
- اليوم .. خبراء سعوديون ودوليون يناقشون مستقبل القطاع اللوجيستي من منظور صناعي خدماتي
- صناديق التمويل الإسلامية مرشحة للنمو 77 مليار دولار في 2019
الرياضة
- الأطرم: بيع حمدالله بالتصويت
- طائرتان تعيدان أمرابط وموسى للهلال
- ليما قبل مغادرته الرياض: قد أكون هنا
- وداع «مليوني» لـ «صانع قهوة» الهلال
- فيتوريا يرفض ابتعاث الغشيان
- تحسين وتمديد عقد حمدالله.. 5 أعوام بـ 25 مليونا
- والدة حمدالله: حصنته وشجعته
- نيجريدو يقترب من هجوم الهلال
- المالك: استثمار النصر.. مكسب
- شانج ـ وو: حمدالله.. متعب جدا
أضف تعليق