«سياحة دبي»: علاقتنا بالرياض تكاملية .. والسائح السعودي الثاني في متوسط الإنفاق

أكد عصام كاظم؛ المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري، أن العلاقة بقطاع السياحة والترفيه في السعودية تكاملية وليست تنافسية، في ظل تنوع الأنشطة المقدمة ورغبة مواطني البلدين في زيارة كل منهما البلد الآخر.

وأشار كاظم إلى التطور اللافت الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه في السعودية، مبينا أن السائح السعودي يعد الثاني عالميا في متوسط الإنفاق في دبي بعد السائح الروسي، لافتا إلى أن عدد السياح السعوديين بلغ 1.2 مليون سائح في عام 2018.

وقال لـ"الاقتصادية" على هامش مؤتمر صحافي في الرياض، "إن قطاع السياحة يشكل 20 في المائة من الناتج المحلي لإمارة دبي حاليا"، موضحا أن 80 في المائة من الدخل يأتي من الترفيه، و20 في المائة من سياحة الأعمال.

وذكر أن منطقة الخليج تعد ثاني أكبر منطقة سفرا إلى دبي، ومساهمتها تبلغ 12 في المائة من السياح القادمين إلى الإمارة.

ولفت كاظم إلى أن السعودية ستشارك في أكسبو 2020 المقام خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 في دبي بأكبر جناح بعد الدولة المنظمة وهي الإمارات، مبينا أنه ستشارك في أكسبو 2020 نحو 193 دولة ويتضمن 60 فعالية يوميا.

وأكد عدم تأثر السياحة في دبي بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مدللا على ذلك بارتفاع ترتيب السياح الصينيين من المرتبة العاشرة سابقا إلى الرابعة حاليا بين السياح القادمين إلى دبي.