"آبل" تسحب تطبيقا في هونغ كونغ يسمح بتحديد مواقع رجال الشرطة

سحبت "آبل" اليوم تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسب ما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأميركية بمساعدة الحركة المطالبة بالديموقراطية عن طريقه.

ونقل مطورو تطبيق "هونغكونغماب.لايف" في بيان، عن "آبل" قولها لهم إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر".

وأضافت "آبل" أن "التطبيق يكشف مواقع الشرطة وتحققنا مع مكتب هونغ كونغ للأمن المعلوماتي ومكافحة الإجرام التقني من أن التطبيق استخدم لاستهداف الشرطة ونصب كمائن لها وتهديد الأمن العام وأن مجرمين قاموا باستخدامه لإيذاء سكان في مناطق يعرفون أن لا وجود للشرطة فيها".وتابعت أن "استخدام التطبيق ألحق ضررا خطيرا بهؤلاء المواطنين".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".