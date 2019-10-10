التضخم يهوي بمدن مصر إلى 4.8% في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى في 7 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر من 7.5 % في أغسطس ، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عندما بلغ 4.7 %. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر .

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "النزول قوي ... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".