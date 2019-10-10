أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر من 7.5 % في أغسطس ، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عندما بلغ 4.7 %. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر .
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "النزول قوي ... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
التضخم يهوي بمدن مصر إلى 4.8% في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى في 7 سنوات
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر من 7.5 % في أغسطس ، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عندما بلغ 4.7 %. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر .
أضف تعليق