ارتفاع إنتاج النفط من "جنوب السودان" إلى 200 ألف برميل يوميا مع نهاية 2019

أعلنت وزارة البترول في جنوب السودان عن ترتيبات لزيادة إنتاج النفط الخام مع نهاية العام الجاري في إقليم الوحدة المنتجة للنفط.

وينتج جنوب السودان حالياً أكثر من 180 برميل يومياً من النفط الخام منذ شهر أغسطس الماضي في إقليمي أعالى النيل والوحدة.

وقد تراجع انتاج النفط الخام من 250 الف برميل يومياً منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 2013 ولكن من المتوقع أن يرتفع الى حوالي 200 ألف برميل يوميا نهاية العام الجاري.

وقال وزير بترول جنوب السودان في تصريح للصحفيين في جوبا أن وزارتي النفط في كلا من جوبا والخرطوم توصلتا إلى اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط الخام بواقع 16 ألف برميل يومياً من النفط الخام في حقل مربع " 5أيه" بمنطقة "طارجاس" في إقليم الوحدة المنتجة للنفط بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأشار الوزير إلى ان النفط الخام المنتج في حقل هذا المربع ، كان غير ملائم مع منشأت المعالجة في الخرطوم، لكنهم توصلوا الى الإتفاق من أجل إستئناف الإنتاج في الحقل بزيادة تقدر بـ 16 الف برميل يوميا مع نهاية العام الجاري.

وكشف الوزير عن أن لجنة فنية من الوزارة ستسافر الى الخرطوم لتكملة إجراءات زيادة الإنتاج مع الفنيين من وزارة التعدين في السودان.

كان مجلس وزراء الحكومة قد صادق يوم الجمعة الماضي على مقترح جديد لإنشاء شركة وطنية جديدة في مجال النفط لتولي بعض الأنشطة الرئيسية من شركة النيل للبترول "نايل بت".

وسوف تعمل الشركة الجديدة بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية في مجال النفط.