تدريب برازيليي النصر في «الكمباوند»

رغم الإجازة التي منحها المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاعبين أربعة أيام، دخل الثلاثي البرازيلي جوليانو، بيتروس، ومايكون، في برنامج لياقي مكثف في مقر سكنهم "الكمباوند"، تأهبا لاستئناف التدريبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية، كما ارتبط المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ببرنامج لإنقاص وزنه أملا في العودة إلى التسجيل من جديد بعد أن سجل هدفا واحدا في ضمك في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وألغى جوليانو، فكرة المغادرة خارجيا لإجراء فحوص إضافية لإصابته في العضلة الضامة إثر استجابته للعلاج ما قد يجعله قريبا من العودة عبر مواجهة الرائد، في الجولة السابعة، حيث سيخضع لاختبارات طبية وبدنية بعد عودة اللاعبين للتدريبات للتأكد من تجاوزه البرنامج العلاجي المعد له مسبقا، على أن يبدأ برنامجه اللياقي ضمن المرحلة الثانية.
وفضل النيجيري أحمد موسى، إكمال برنامجه التأهيلي واللياقي في بلاده والوجود بقرب عائلته، ولا تزال مشاركته في لقاء الرائد، برفقة عبدالفتاح آدم، غير ممكنة وقد يمتد غياب الأول حتى لقاء الهلال، في الجولة الثامنة من الدوري، حال عدم اجتيازه الاختبار الطبي بعد عودته إلى الرياض.
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