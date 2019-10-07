"أبومعطي" : موافقة مجلس الادارة على الانتقال إلى السوق الرئيسي

أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن قرار مجلس ادارتها بالتمرير بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسية. موضحة أن الانتقال الى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبله.