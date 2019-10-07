بوليفيا: مسنة تجتاز «طريق الموت» على دراجة

ربما لا يكون "طريق الموت" الشهير في بوليفيا مكانا تتوقع أن ترى فيه جدة في الـ70 من عمرها على دراجة.

ويمتد الطريق الذي يعرف بأنه أخطر الطرق في العالم صعودا من غابات الأراضي المنخفضة إلى قمم جبال الإنديز التي يعلوها الجليد ويصل إلى ارتفاع يتجاوز 3350 مترا، بحسب "رويترز".

وراح الآلاف على الأرجح ضحية لهذا الطريق الوعر الذي تتنوع فيه المصاعب، التي قد تواجه سالكيه بين الضباب والأمطار والانهيارات الصخرية والمنحدرات الحادة.

لكن بالنسبة إلى الجدة البوليفية ميرتا مونيوث، كانت المشاركة في سباق "سكاي ريس" للدراجات على هذا الطريق قرارا منطقيا يتناسب مع هواية تمارسها منذ أعوام. وبدأت مونيوث ممارسة رياضة ركوب الدراجات استجابة لنصيحة من عائلتها وطبيبها النفسي بعد وفاة ابنها فجأة. وقالت مونيوث، إن طبيبها النفسي قال لها "الدراجة قد تساعدك على تخطي ألمك.. وجمع شتات نفسك". وأضافت مونيوث، بعد أن أنهت السباق الذي يمتد إلى مسافة 60 كيلومترا، أنه "تسلق.. تظل تصعد وتصعد دون استراحة". وأكدت أنها تستمتع بركوب الدراجات مع أحفادها الستة، وتتمنى أن يحذو أكبرهم البالغ من العمر 18 عاما حذوها في مواصلة ركوب الدراجات.