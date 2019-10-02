1.8 مليار ريـال الإنفاق على تأمين المركبات في الربع الثاني .. الأدنى منذ 2014

تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين على المركبات (ما تم إنفاقه من المستهلكين) خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9 في المائة إلى 1.78 مليار ريال، كأدنى مستوياته الربعية منذ الربع الثالث 2014، وذلك مقارنة بنحو 1.96 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ،استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، تراجعت حصة "تأمين المركبات" إلى 21.6 في المائة من حجم قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ25.9 في المائة للفترة المقابلة من 2018.

كما تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين على المركبات بنسبة 42.5 في المائة خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019 البالغة حينها 3.1 مليار ريال.

أما قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين السعودي، فقد بلغت خلال الربع الثاني 2019 نحو 8.25 مليار ريال مقارنة بـ7.55 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وبذلك سجلت الأقساط المكتتبة لكامل القطاع نموا نسبته 9.3 في المائة على أساس سنوي، رغم تراجعها بنسبة 31.3 في المائة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول 2019 البالغة 12.01 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالأقساط المكتتبة لـ"التأمين الصحي"، ارتفعت قيمتها بنسبة 15.5 في المائة خلال الربع الثاني 2019 على أساس سنوي إلى نحو 4.92 مليار ريال مقارنة بـ4.26 مليار ريال خلال الربع الثاني 2018.

واستحوذ "التأمين الصحي" على 59.7 في المائة من إجمالي سوق التأمين خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ56.4 في المائة خلال الربع المماثل من 2018.

وبذلك يكون كل من نشاطي "التأمين الصحي" و"تأمين المركبات" الأكثر إنفاقا من قبل المستهلكين.

ومن اللافت في بقية الأنشطة، ارتفاع التأمين على نشاط "الطيران" بنسبة 10.5 ضعف من 2.11 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 24.32 مليون ريال في الربع الثاني 2019، بنسبة نمو 1050 في المائة.

وكذلك نما التأمين على نشاط "الطاقة" بنسبة 42.1 في المائة من 254.86 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 362.2 مليون ريال في الربع الثاني 2019.

فيما ارتفع التأمين "الهندسي" من 129.79 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 148.59 مليون ريال في الربع الثاني 2019 بنسبة نمو 14.5 في المائة.

وحل بعد ذلك "الحماية والادخار" مرتفعا 10.6 في المائة لتبلغ قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في الربع الثاني 2019 نحو 245.04 مليون ريال مقارنة بـ221.58 مليون ريال في الفترة نفسها من 2018.

أما تأمين "الحوادث والمسؤوليات" فقد جاء بقيمة 178.86 مليون ريال في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ164.36 مليون ريال في الربع الثاني 2018، وذلك بنسبة نمو 8.8 في المائة، ثم "التأمين البحري" بنسبة نمو 4.1 في المائة خلال الربع الثاني 2019 إلى 140.6 مليون ريال مقارنة بنحو 135.12 مليون ريال للفترة المقابلة من 2018.

وآخر الأنشطة التي سجلت نموا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها هي "الأنشطة الأخرى"، التي نمت بنسبة 112.5 في المائة من 23.69 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 50.35 مليون ريال في الربع الثاني 2019.

في المقابل، تراجع التأمين على "الممتلكات" بنسبة 0.5 في المائة من 400.1 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 398.24 مليون ريال في الربع الثاني 2019.



*وحدة التقارير الاقتصادية