"سكني" يضيف 6500 قطعة أرض مجانية في 6 مخططات سكنية جديدة



أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة ستة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، إذ توفر 6447 قطعة أرض مجانية تتوزع على أربع مناطق، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها شهريا عبر بوابته الإلكترونية، ليُتاح للمستفيدين اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم، أنه فعل خاصية الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية، إذ يمكن للمستفيدين استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبينا أنه يتيح لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني عبر الرابط

https://sakani.housing.sa/plans-map.

وأشار إلى أنه جرى تفعيل هذه الخاصية لستة مخططات جديدة جاري استكمال أعمال التطوير في ثلاثة منها، وبدأ التسليم في الثلاثة الآخرين، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط "مشروع تثليث" في منطقة عسير الذي يوفر 1017 قطعة أرض، وفي منطقة مكة المكرمة مخطط مشروع "واحة العرضية" بمحافظة العرضيات، 461 قطعة أرض مجانية، إضافة إلى مخطط "الرفاة" 767 قطعة أرض.

كما تضمنت مخططين في منطقة الرياض توفر نحو 700 قطعة أرض، تشمل مخطط "مركز شلاح" الذي يوفر 237 أرضا بمحافظة الرين، ومخطط "العمق" 446 أرضا في محافظة الرين، إضافة إلى مخطط "ضاحية الملك عبدالله 10" في منطقة جازان، والذي يوفر 3519 قطعة أرض.

يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاق البرنامج، منها 50 ألف قطعة مجانية جرى تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين التي تشمل الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

