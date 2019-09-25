60.7 مليون سائح وفد إلى الصين في 2017

- "ميشلان" الفرنسية للإطارات تقرر إغلاق مصنع في ألمانيا
- بعد انهيار "توماس كوك" .. "نيكرمان بولسكا" تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها
- عقوبات أمريكية جديدة على شركات صينية لاستيرادها نفط إيران
- حرب العملات الرقمية .. سباق صيني - أوروبي لقطع الطريق أمام "ليبرا فيسبوك"
- محللون: "أرامكو" تسابق الزمن لاستعادة مستويات الإنتاج .. والتعافي يفوق التوقعات
- "بلاكستون" تطرح سندات ذات تصنيف ائتماني منخفض في أسواق أوروبا
- الأسواق اليابانية تستقبل منتجات أمريكية بـ 7 مليارات دولار
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- تراجع إيجارات المساكن محليا 7.4 % في أغسطس
- لمنع تساقط الشعر.. ما الذي يجب أن تأكله؟
- مجلس الوزراء يقر نظام الشركات المهنية.. وتحمل الدولة المقابل المالي عن وافدي المنشآت الصناعية
- غياب جوليانو قد يمتد إلى شهرين
- "ستارباكس" في انتظار حكم يلزمها بدفع 30 مليون يورو كتعويضات ضريبية
- أثرى 10 أشخاص في العالم.. مؤسس أمازون يتصدر بـ 150 مليار دولار
- واردات الصين من الصلب تهبط إلى الصفر للمرة الأولى منذ 20 عاما
- انهيار توماس كوك الأزمة الأصعب لليونان منذ الأزمة المالية
- خادم الحرمين يدشن مطار الملك عبدالعزيز الجديد.. إنجاز استراتيجي
- اكتشاف قارة مفقودة غرقت منذ ملايين الأعوام
أضف تعليق