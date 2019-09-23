"أبل" تصنع "ماك برو" الجديد في تكساس بعد الإعفاء من التعريفات الجمركية

قالت شركة "أبل" الأمريكية للإلكترونيات اليوم الإثنين إنها سوف تصنع أحدث نسخ جهاز الكمبيوتر الخاص بها "ماك برو" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية بعد حصولها على إعفاء من التعريفات الجمركية على "مكونات معينة ضرورية" تستوردها من الصين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن "أبل" تقوم بتجميع جهاز "ماك برو" في نفس المصنع في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة منذ عام 2013، ولكن فرض تعريفات جمركية على مكونات يتم استيرادها من الصين أثار المخاوف من قيام الشركة بنقل خط الإنتاج إلى الصين.

وفي يوليو، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبل إلى تصنيع مكونات "ماك برو" في الولايات المتحدة، وليس الصين، وقال "لن يتم منح أبل أي اعفاءات من التعريفات".

إلا أن ترامب أشار في وقت لاحق إلى انفتاحه على طلب أبل بعد الاجتماع مع رئيسها التنفيذي تيم كوك.

وقال كوك في بيان "ماك برو هو أقوى جهاز كمبيوتر تصنعه أبل على الإطلاق ونشعر بالفخر لتصنيعه في أوستن.. نشكر الإدارة على دعمها لتحقيق هذه الفرصة".