حاكم مصرف لبنان: أسعار الفائدة متضخمة في السوق الثانوية في لندن

قال حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم إن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية بلندن متضخمة.

وقال رياض سلامة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "نعتبر أن الفوائد التي نراها بالسوق الثانوية في لندن متضخمة، والفوائد الطبيعية، إذا في حركة طبيعية، يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن".

وتابع أن لبنان سيسدد الديون المقومة بالدولار التي تستحق في الفترة المقبلة.