نظمي النصر : نعمل لجعل 2020 بداية الزخم الفعلي لمشروعات "نيوم"

زف المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم لأبناء الوطن بشرى اقتراب نيوم من الانتهاء من وضع الخطط الإستراتيجية للمشروع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات. قائلا : نحن جاهزون ونعمل ليل نهار من أجل أن يكون العام القادم 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة والتي ستكون شاهدة كذلك على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم.

ورفع المهندس نظمي النصر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة والذي جاء تحت عنوان همة حتى القمة". وقال في تصريح بهذه المناسبة : يسعدنا أن نحتفي بيوم الوطن وأن تتزامن احتفالات هذا العام الذي يوافق الذكرى الـ 89 لتوحيد المملكة مع انطلاق العمل على الأرض لتحويل حلم "نيوم" إلى حقيقة حيث تم الانتهاء من مطار خليج نيوم وتم اطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع إضافة إلى تجهيز المنطقة السكنية والإدارية لموظفي شركة نيوم الذي سينتقلون للعيش هناك.

وأضاف أن الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن المشروع سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي بدء بالإنسان وإنتهاء به وتطوير الكوادر البشرية في منطقة نيوم ليكونوا جزء من الفريق الذي سيبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية. مشيرا إلى أن نيوم أطلقت حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي من بينها ابتعاث أول مجموعة من أبناء وبنات المنطقة لدراسة البكالوريوس في أمريكا في تخصصات تم تحديدها لخدمة أهداف المشروع. ونوه النصر بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من عناية كبيرة ودعم لاينتهي لمشروع نيوم الذي يسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة للارتقاء بالوطن والمواطنين وتنويع مصادر الدخل.