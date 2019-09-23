استقرار وتيرة نمو اقتصاد هولندا خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الاثنين استقرار وتيرة نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار المكتب في بياناته النهائية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الثاني إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.4% مقارنة بالربع الأول، وهو نفس معدل النمو ربع السنوي المسجل في الربع السابق. في الوقت نفسه، خفض المكتب تقديرات النمو للربعين الأول والثاني من العام حيث كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الهولندي خلال الربع الثاني 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أشارت التقديرات الأولية إلى معدل نمو 2%. وكان معدل النمو السنوي خلال الربع الأول 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.