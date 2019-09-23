استقرار وتيرة نمو اقتصاد هولندا خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الاثنين استقرار وتيرة نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأشار المكتب في بياناته النهائية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الثاني إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.4% مقارنة بالربع الأول، وهو نفس معدل النمو ربع السنوي المسجل في الربع السابق. في الوقت نفسه، خفض المكتب تقديرات النمو للربعين الأول والثاني من العام حيث كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الهولندي خلال الربع الثاني 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أشارت التقديرات الأولية إلى معدل نمو 2%. وكان معدل النمو السنوي خلال الربع الأول 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- «لوسيد موتورز» لـ "الاقتصادية": 100 ألف دولار سعر أول سيارة كهربائية.. وإطلاقها نهاية 2020
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
أضف تعليق