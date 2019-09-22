استقرار "بيتكوين" قرب 10 آلاف دولار وتراجع 3 عملات رقمية

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة، ليصل سعرها إلى 9987 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية "بيتستامب".

وبحسب وكالة "بلومبيرج" انخفض سعر عملة الريبل المشفرة بنسبة 3.9 في المائة إلى 28 سنتا، وهي حاليا أقل بنسبة 92 في المائة من أعلى سعر لها بلغ 3.32 دولار في 4 يناير 2018، وانخفضت حتى الآن بنسبة 24 في المائة.

وتذبذبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 2.5 في المائة، حيث تم تداولها بأسعار راوحت بين 9845 دولارا و10093 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 49 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19666 دولارا.

وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 2.6 في المائة إلى 210 دولارات.

كما تراجعت عملة لايتكوين بنسبة 0.9 في المائة إلى 72 دولارا.