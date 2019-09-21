"تصفية": إنهاء 317 مساهمة عقارية من أصل 704 بقيمة 6.6 مليار ريال

أنهت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" 317 مساهمة عقارية من أصل 704 تلقتها اللجنة منذ تأسيسها.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في اللجنة، "إن العمل جار على متابعة 245 مساهمة أخرى لتصفيتها".

وأوضحت أن حجم المبالغ المصفاة من المساهمات المنجزة منذ تأسيس اللجنة بلغ 6.6 مليار ريال، مبينة أن عدد المستفيدين وصل إلى 33912 مساهما، بينما بلغت المساهمات خارج الاختصاص 142 مساهمة.

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المساهمات تحت الإجراء بـ110 مساهمات، تليها المنطقة الشرقية بـ63 ومكة المكرمة بـ41 مساهمة.

وبلغ عدد المساهمات تحت الإجراء في منطقة المدينة المنورة 13 مساهمة، تليها منطقة القصيم بثماني مساهمات، فعسير بثلاث، والجوف بمساهمتين.

أما المساهمات تحت الإجراء في الحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، وجازان فبلغت مساهمة واحدة لكل منها.

يشار إلى أن اللجنة أفصحت أخيرا عن إحالة مساهمات متعثرة إلى مركز الإسناد والتصفية بعد بدء أعماله قريبا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير بين اللجنة والمركز.

وأكدت أنها غير معنية بتغيير أنظمة المساهمات العقارية وتحويلها إلى مشاريع أخرى، مبينة أن أي مساهمة مشروع قائم وفق تنظيم معين.

ولفتت إلى الحلول التي قدمها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحديات التي تواجه القطاع، كتسويق وتصفية المساهمات أو تحويلها إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية، حيث جميعها مطروحة أمام اللجنة.

وذكرت أن العبء يقع على القطاع الخاص لإيجاد حلول لهذه المساهمات لإقامة مشاريع عليها أو تطويرها أو تحويلها إلى صناديق عقارية.

وأشارت إلى أن مطالبات إحضار أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة ممن غادر أصحابها إلى خارج المملكة عن طريق "الإنتربول"، ما زالت مستمرة.