بدء جولة أوركسترا السلام العالمي في بطرسبيرج وموسكو

أفادت يكاترينا أوردوفسكايا المتحدثة باسم مسرح "ماريينسكي" في بطرسبيرج، بأن أوركسترا السلام العالمي ستكون أول فرقة موسيقية دولية تقدم في المسرح عرضا لها في الموسم الموسيقي الجديد.
وسيقام أول حفل موسيقي للأوركسترا في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) في قاعة الاحتفالات لمسرح "ماريينسكي" في بطرسبيرج. ويضم برنامج الحفل سيمفونية لودفيج فان بيتهوفن السادسة وسيمفونية فرانز شوبرت التاسعة. وستقدم الأوركسترا البرنامج ذاته في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في قاعة "زاريادي" الموسيقية في موسكو.
وأضافت، يكاترينا أوردوفسكايا، أن أوركسترا السلام العالمي سبق لها أن قدمت عروضا في بطرسبيرج عام 2003 عندما احتفلت المدينة بالذكرى الـ300 لتأسيسها.
وأوضحت بحسب "روسيا ليوم" أن الأوركسترا أسست عام 1995 من قبل المايسترو المجري، جيورج شولتي، لتقدم حفلا موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة وأنها ضمت موسيقيين بارزين يمثلون 40 بلدا. وتولى قيادتها بعد وفاة مؤسسها، جيورج شولتي، المايسترو الروسي، فاليري جيرجييف.
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- إقبال كبير على "مركاز الترفيه" خلال رمضان
- 13 مليون دولار لإلتون جون مقابل أغاني «الأسد الملك»
- "البنتاجون" تنصح موظفيها بعدم تحمل تحديث "آيفون" الجديد
- «سند محمد بن سلمان» يتجاوز 395 مليون ريال لحديثي الزواج
أضف تعليق