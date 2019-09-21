قصص الحروب والخيال تسيطر على عروض مهرجان الجونة السينمائي

بعد أن أطلق مهرجان الجونة السينمائي فعاليات نسخته الثالثة، بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما في مصر والعالم، البارحة الأولى، بدأت أمس أول أيام عروض أفلام المهرجان التي تبلغ 80 فيلما لمشاركين من 40 دولة.

ويشهد المهرجان، عروضا لـ12 فيلما بينها فيلم الافتتاح "أد أسترا" للمخرج جيمس جراي، والنجم العالمي براد بيت، وفيلم في برنامج العرض العالمي الأول في المهرجان، وهو الفيلم الفرنسي"أخوات السلاح" للمخرج كارولين فورست، بجانب أفلام محطة البرازيل والبؤساء وعلو الموج والخائن وأيتها الفتيات وأغنية بلا عنوان والأب وكونجو والمحطة المركزية وذات مرة في تروبشفسك.

وتسيطر قصص الحروب والسحر والقوى الخارقة والقضايا العائلية على عروض أول أيام المهرجان.

فالفيلم الفرنسي " أخوات السلاح " للمخرج كارولين فورست، الذي يعرض ضمن العروض العالمية الأولى في المهرجان، تدور أحداثه في أرض مليئة بالحروب، ويتتبع الفيلم امرأة شابة تم بيعها لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وتهرب المرأة وتقرر الانضمام إلى القوات الكردية في حربها ضد «داعش»، وضمن فرقة مكونة من متطوعين عالميين. تكتشف خلال رحلتها، قوة الزمالة والرفقة إضافة إلى ذلك الرعب الذي تبثه المقاتلات في قلوب المتطرفين من أعضاء تنظيم داعش، الذين يخشون الموت على يد امرأة. وأما الفيلم البلغاري اليوناني، "الأب" لكريستينا جروزيفا وبيتر فالجانوف، فيدور حول ابن يقاوم رغبة أبيه في الاستعانة بوسيط روحاني محترف للتواصل مع زوجته في دراما عائلية، تستعرض تحديات التواصل مع الأشخاص الأقرب إلينا في الحياة.

يذكر أن مهرجان الجونة افتتح أمس الأول في احتفال لا يقل تألقا عن العامين السابقين في دورته الثالثة بحفل مرصع بالنجوم والفقرات الفنية مضافا إليها شراكة دولية ذات طابع إنساني.

وأقيم الحفل على مسرح المارينا في المدينة المطلة على البحر الأحمر في حضور عدد من شخصيات البارزة ورئيس المهرجان انتشال التميمي وعدد كبير جدا من الفنانين وصناع السينما.

وشمل برنامج الحفل فقرات فنية متنوعة شارك فيها الممثل أكرم حسني وفرقة مياس اللبنانية والمغنية السورية فايا يونان التي قدمت أغنية (بنلف) للراحل بليغ حمدي إحياء لذكرى الفنانين المصريين الذين رحلوا خلال العام الماضي.