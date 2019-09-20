أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة تراجع تكلفة العمالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) اليوم الجمعة أن الرواتب والأجور في القطاعات غير الزراعية انخفضت بنسبة 1.2بالمئة خلال الربع الثاني مقابل زيارة نسبتها 1.8بالمئة في الربع الأول من العام.

وبدون احتساب المكافآت الخاصة بالقوة الشرائية، تكون الرواتب والأجور قد ارتفعت بنسبة 0.7بالمئة في الربع الثاني.

وانخفضت الأجور في قطاع الصناعة والانشاءات بنسبة 1.7بالمئة في الربع الثاني، فيما تراجعت في قطاع الخدمات بنسبة معتدلة بلغت 0.9بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 1.5بالمئة في تراجع عن نسبة الزيادة في الربع السابق والتي بلغت 3.1 بالمئة.