بسبب ظروف المنطقة... الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته

أعلنت الكويت اليوم رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش الكويتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وبحسب "واس" ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي أن هذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

وأوضحت رئاسة الأركان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية، مؤكدة أن ما تم مشاهدته أو سماعه اليوم كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا إلى الساعة الخامسة عصر اليوم.

وتهيب رئاسة الأركان الكويتية بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، واستقاؤها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.